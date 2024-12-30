سكاف بعد لقائه بخاري: سيكون للبنان رئيس للجمهورية تُفتح له أبواب بعبدا

التقى النائب غسان سكاف، اليوم الاثنين، السفيرالسعودي وليد بخاري.



Advertisement وبعد اللقاء، كتب سكاف عبر منصة "اكس": "إن زمن المناورات السياسية سينتهي مع حلول السنة الجديدة والكلام الرئاسي الجدي سينطلق في الأيام الأولى بعد رأس السنة. وفي الاتصالات التي أجريناها مؤخراً لمسنا جدية واهتمام كبير من المجتمع الدولي بالتوازي مع تصميم داخلي، ما يؤكد انه سيكون للبنان رئيس للجمهورية تُفتح له أبواب قصر بعبدا في 9 كانون الثاني 2025".

تابع: "مشكورة المملكة العربية السعودية على الجهود التي تقوم بها في مساعدتنا على ضبط إيقاع جلسة 9 كانون الثاني بحيث أصبحت لائحة المرشحين تقتصر على الأسماء الجدية فقط والتي تعكس مرحلة إقليمية ودولية جديدة وتوافق داخلي. ونحن لا نريد أن يصبح العالم في وادٍ ولبنان الإنكار والتذاكي في وادٍ آخر وعلينا انتخاب رئيس قبل أن تفاجئنا الأيام المقبلة بتطورات جديدة تؤدي الى انكفاء المجتمع الدولي ونحن عراة" . تابع: "مشكورة المملكة العربية السعودية على الجهود التي تقوم بها في مساعدتنا على ضبط إيقاع جلسة 9 كانون الثاني بحيث أصبحت لائحة المرشحين تقتصر على الأسماء الجدية فقط والتي تعكس مرحلة إقليمية ودولية جديدة وتوافق داخلي. ونحن لا نريد أن يصبح العالم في وادٍ ولبنان الإنكار والتذاكي في وادٍ آخر وعلينا انتخاب رئيس قبل أن تفاجئنا الأيام المقبلة بتطورات جديدة تؤدي الى انكفاء المجتمع الدولي ونحن عراة" .