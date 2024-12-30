آخر تقرير.. هكذا قلّدت "حماس" قتال "حزب الله"!

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن هناك حالة من القلق الكبير في الجيش الإسرائيلي إزاء محاولات حركة "حماس" تطبيق جزء كبير من تكتيكات حرب العصابات التي استخدمها "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة الشريط الأمني بجنوب لبنان قبل الانسحاب عام 2000.

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وذكر التقرير أنّ الجيش الإسرائيلي رصدَ لدى "حماس" أساليب قتال مستوحاة من الساحة اللبنانية، تشمل كمائن استدراج، وزرع عبوات ناسفة شديدة القوة تحت الأرض، وتصوير العمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي بهدف تحقيق تأثير نفسي واسع النطاق.

ويقول التقرير إنَّ الحادثة الخطيرة التي وقعت في موقع تحصين تابع لكتيبة "شاكيد" من لواء جفعاتي في جباليا، حيث هاجم ودخل حوالى عشرين 20 إلى الموقع التابع للجيش الإسرائيلي، فيما قُتل في الحادثة 3 جنود وأُصيب 20 آخرون.

ووفقاً للصحيفة، فقد أكمل الجيش الإسرائيلي تحقيقه في الحادثة، التي وُصفت بأنها خطيرة للغاية، من بين النتائج التي ظهرت أن المسلحين قاموا بتصوير الهجوم من مسافة قريبة بأسلوب يشبه الهجمات التي نفذها حزب الله على مواقع الجيش الإسرائيلي في الشريط الأمني بجنوب لبنان.