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لبنان

حاصباني: "القوات" ملتزمة بحضور جلسة 9 كانون الرئاسية

Lebanon 24
30-12-2024 | 16:45
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قال عضو كتلة "الجمهورية القوية" غسان حاصباني إن "القوات اللبنانية" ملتزمة بحضور جلسة 9 كانون الثاني الرئاسية.
 
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، قال حاصباني إن "الأهم خلال الجلسة هو اختيار رئيس يحظى بقبول واسعٍ من قبل مجلس النواب".
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وتابع: "أرحب بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم لأنه وصل إلى النقطة التي تحدث عنها منذ سنتين".
 
وسبق أن قال بري في حديث عبر صحيفة "النهار" أنه "سيكون حاسماً في جلسة الانتخاب المرتقبة حتى لو أجرينا أكثر من دورة في الجلسة نفسها"، وقال: "المهم أن ينتخب البرلمان رئيساً ويتحمّل النواب مسؤولياتهم حيال هذا الواجب الدستوري".
 
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