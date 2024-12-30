باسيل: مفاجآت في الساعات الأخيرة ولا نمانع إذا كان جعجع قادراً

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كتبت مارلين وهبة في " الجمهورية": السيناريوهات الذي يتخيّلها النائب جبران باسيل في الساعات الأخيرة متعددة، إذ يقول: «ستحدث أمور كثيرة في الساعات الأخيرة، ولا أريد الإفصاح عن المشهد الذي أتخيله، انما شخصياً سأعمل للتوافق، فهناك سيناريوهات عدة ومفاجآت كثيرة قد تحدث، إنما أنا لا أحب أن تكون جلسة 9 كانون )الثاني( لتطيير مرشحين أو لحرق مرشحين أو لتجاوز التاريخ وصولاً إلى تاريخ آخر في مشهد إقليمي ودولي آخر. نحن نريد جلسة لانتخاب رئيس حتى لو لم يكن خيارنا الأول، لأنّ ما يخبؤه لنا المستقبل من تطورات إقليمية ودولية قد يكون أكبر من قدرة لبنان على تحمّله أو أن يكون لمصلحة لبنان. لذلك هناك أمل في الوصول إلى تفاهم داخلي يحيّد لبنان عن أزمات المنطقة .»سألناه: ألم يحن الوقت لإعلان اسم مرشحكم؟ فأجاب: المشكلة أنّ الناس يريدون افتراض أنّ جبران باسيل لديه مرشحه وهو يخبؤه للحظات الأخيرة! لا نخفي أنّ لدينا أفضليات بالنسبة إلى الأسماء إنما ليس لدينا مرشح فعلي، لأنّ مرشحنا هو التوافق، ومن يحظى بنسبة توافق أكبر نقبل به ما عدا الأسماء التي رفضناها في شكل علني وواضح، ورفضنا نابع من تقديرنا وتجربتنا معهم انّهم سيفشلون، وفي المقابل نتحمّل مسؤولية تأييد أسماء قد تفشل هي أيضاً ونأخذ المخاطرة، إنما لا نؤيد أسماء نحن متأكّدون من فشلها، لكن في المقابل لا نعرقل انتخابهم ولا نمنع وصولهم. وإذا التزم الرئيس بري بما أعلنه من أنّه سيترك الجلسة مفتوحة حتى انتخاب رئيس فالأمر سيؤدي في النهاية إلى وصول رئيس. وبالنسبة الينا نأمل في أن يكون لا تزال هناك لحظة وعي في الأسبوع الأول من السنة الجديدة.وعن التواصل مع «القوات اللبنانية » قال باسيل «إنّه حاصل وأيضاً مع كافة الأطراف لإيجاد التوافق ». وأضاف: «نحن كتيار لسنا مع الممانعة ولسنا مع المعارضة. نحن نعتبر أننا قادرون على إبرام توافق مع الممانعة، ويكون ناقصاً إذا لم يكن هناك قبول به لدى المعارضة والعكس صحيح. وهذا هو الحل الأمثل للبنان. وفي نقاشنا مع جميع الأفرقاء وجدنا أنّ هناك فرصة لتحقيق هذا الأمر، أي جمع الممانعة والمعارضة على اسم توافقي. ولكن السؤال: هل بقية الأفرقاء سيضيّعون هذه الفرصة؟ كل شيء ممكن. اليوم هناك فرصة حقيقية للبنان للاستفادة من كل ما حصل لمصلحته، إنما في الشأن الرئاسي هذه الفرصة يمكن ترجمتها برئيس جامع للبنانيين، رئيس إصلاحي وطني يريد بناء دولة ولا يأخذنا إلى نزاع داخلي ...وعندما قيل لباسيل: ألم يكن الأفضل لكم السير برئيس تيار «المردة » سليمان فرنجية بعد سقوط محوركم وبروز ترشيح قائد الجيش جوزف عون؟ يجيب: «أولا نحن لسنا ولم ولن نكون في محور، نحن محورنا لبنان ولسنا جزءاً من محور خارجي. وأنا مقتنع بخيارنا بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية، وسعيد لأنني منعت او ساهمت في منع طريقة الحكم التي لم تعط نتيجة، وعانينا منها مع الرئيس عون ودفعنا الثمن .»عن رأيه في عدم ترشيح جعجع لقائد الجيش حتى اللحظة، قال باسيل: «إنّهذا الأمر يعني سمير جعجع. إّ لّا أنّه لم يعد سراً أنّ جعجع لديه خيارات أخرىمتعلقة به شخصياً أو بغيره .»وسُئلباسيل: من تختار بين جعجع وعون وفرنجية؟ فأجاب: «أؤكّد أنني لن أكون أمام هذا الخيار، إنما معروف بين هؤلاء الثلاثة من يمتلك الشرعية الشعبية. سمير جعجع هو من يمتلك هذه الشرعية الشعبية وله الأولوية في هذا الموضوع .»وهل يعني جوابك هذا أنك ستنتخب جعجع لو ترشح؟ أجاب باسيل: «الموضوع ليس سراً، لقد تمّ طرح الموضوع علينا إن لم نقل طُلب منا، ونحن لا نتعاطى معه بسلبية إنما نحن نبحث في شروط نجاحه، نحن نريد رئيساً للجمهورية يصنع حلاً ويجمع اللبنانيين، ولا نمانع إذا كان جعجع قادراً على تأمين هذا الامر .»