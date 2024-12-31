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لبنان

سلسلة مداهمات للجيش في عدد من المناطق.. وتوقيف مطلوبين

Lebanon 24
31-12-2024 | 01:00
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نفذت قوة من مخابرات الجيش فجر اليوم الثلاثاء سلسلة مداهمات في منطقتي أنفه وضهر العين، أسفرت عن توقيف مطلوبين متورطين في قضايا مختلفة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

خلال المداهمة في أنفه، تم العثور مع أحد الموقوفين على كمية كبيرة من المخدرات وحشيشة الكيف. وفي ضهر العين، تم ضبط كمية من المضبوطات مع موقوف آخر.
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وجرى اقتياد الموقوفين للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما نفّذت وحدات من الجيش، بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات، مداهمة فجرا في مدينة الميناء ـ طرابلس، أسفرت عن توقيف 3 أشخاص هم مطلوبون بمذكرات توقيف بتهم إطلاق نار في أوقات سابقة.

وتم تسليم الموقوفين إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.

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