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لبنان
رهان باسيل مستمر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-12-2024
|
01:15
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يبدو ان رهان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على امكانية قطع الطريق على تقدم حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون في المعركة الرئاسية لا يزال قائماً.
وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل يراهن على امكانية التوافق بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اسم مرشح مشترك يتوافق عليه مع "قوى الثامن من اذار" والحزب "التقدمي الاشتراكي" والنواب السنّة.
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وترى المصادر ان باسيل يستفيد من رغبة القوات بعدم وصول عون للرئاسة ما يضع امامه عائقا كبيرا، واكثر فاعلية من رفض "الثنائي الشيعي" له، وعليه فإن المساعي ستبقى جارية حتى اللحظة الاخيرة التي تسبق جلسة 9 كانون.
باسيل قال في حديث صحافي اليوم: ستحدث أمور كثيرة في الساعات الأخيرة، ولا أريد الإفصاح عن المشهد الذي أتخيله، انما شخصياً سأعمل للتوافق، فهناك سيناريوهات عدة ومفاجآت كثيرة قد تحدث، إنما أنا لا أحب أن تكون الجلسة لتطيير مرشحين أو لحرق مرشحين أو لتجاوز التاريخ وصولاً إلى تاريخ آخر في مشهد إقليمي ودولي آخر. هناك أمل في الوصول إلى تفاهم داخلي يحيّد لبنان عن أزمات المنطقة".
وعما اذا كان ممكنا ان ينتخب سمير جعجع لو ترشح أجاب: الموضوع ليس سراً، لقد تمّ طرح الموضوع علينا إن لم نقل طُلب منا، ونحن لا نتعاطى معه بسلبية إنما نبحث في شروط نجاحه، نحن نريد رئيساً للجمهورية يصنع حلاً ويجمع اللبنانيين، ولا نمانع إذا كان جعجع قادراً على تأمين هذا الامر ".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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خاص "لبنان 24"
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