قرار وقف اطلاق النار سيطبق

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رجحت مصادر مطلعة "ان يتم تطبيق قرار وقف اطلاق النار من الجانب الاسرائيلي بشكل كامل بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً، خصوصا في ظل وجود قراءة واضحة توحي بأن "حزب الله" قد يستغل الخروقات لبدء مرحلة جديدة من المواجهة لتثبيت الردع".وتقول المصادر "ان اللجنة المخولة الاشراف على تطبيق القرار لديها توجه حاسم بالضغط على اسرائيل لمنع الخروقات بشكل كامل والانسحاب من الاراضي اللبنانية بعد انتهاء المهلة المعروفة".وتعتقد المصادر "ان المخاوف بإستمرار التفلت عند الحدود ليست في محلها، اذ ان التوتر الامني في لبنان ليس مصلحة غربية ولا اميركية، خصوصا ان "حزب الله" يوحي بأنه راغب بتطبيق القرار من جانبه".وفي سياق متصل، اشارت مصادر معنية الى ان تراجع الخروقات الاسرائيلية بشكل ملحوظ خصوصا في العمق الجنوبي دليل على ان الضغط الذي تقوم به اللجنة المعنية بمراقبة وقف اطلاق النار جدي ويثمر، وهذا ما سيظهر اكثر فأكثر.وتعتبر المصادر "ان كل ما يحصل اليوم يوحي بأن انتهاء مهلة الستين يوما سيشهد نهاية الخروقات الى حد كبير، ما سيساعد على استعادة الاستقرار في لبنان والجنوب.