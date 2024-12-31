إصابة 7 أشخاص بإلقاء قنبلة أمام مبنى بلدية تليل في عكار

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أقدم مجهول على إلقاء قنبلة على مجموعة من الشباب أمام مبنى بلدية تليل في عكار، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، بينهم مصابون نُقلوا إلى مستشفى معن اليوسف في حلبا.وعُرف من بين المصابين أفراد من عائلتي جلول وسعد.وفتحت القوى الأمنية تحقيقًا لكشف هوية الفاعل والملابسات المحيطة بالحادث.