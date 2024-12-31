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لبنان

إصابة 7 أشخاص بإلقاء قنبلة أمام مبنى بلدية تليل في عكار

Lebanon 24
31-12-2024 | 01:46
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أقدم مجهول على إلقاء قنبلة على مجموعة من الشباب أمام مبنى بلدية تليل في عكار، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، بينهم مصابون نُقلوا إلى مستشفى معن اليوسف في حلبا.
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وعُرف من بين المصابين أفراد من عائلتي جلول وسعد.

وفتحت القوى الأمنية تحقيقًا لكشف هوية الفاعل والملابسات المحيطة بالحادث.


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