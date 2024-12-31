ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الاخير لهذا العام

Advertisement

ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4 ألاف ليرة والمازوت 6 الاف ليرة وقارورة الغاز 14 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار كالتالي:البنزين 95 أوكتان: 1.414.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.454.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.323.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.036.000 ليرة لبنانية