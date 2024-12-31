تعديل المادة ١٥ من المرسوم ٨٠١٨.. بعد اقتراح وزير الصناعة

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أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢، المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.وجاء في المرسوم:المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على الشكل التالي:-١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينةالدولة، ويحدد كما يلي:-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.-مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية.-مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية.-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.-مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية.-٢ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة "١".٣- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّدفي الفقرة "١".المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".