تفجير ذخائر غير منفجرة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 31 /12 /2024، ما بين الساعة 9.30 والساعة 10.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة سلعاتا - البترون.

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