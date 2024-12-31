الجيش يُعيد التمركز في أحد مراكزه العسكرية في بلدة شمع

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أعاد الجيش اليوم الثلاثاء تمركزه في احد مراكزه العسكرية في بلدة شمع بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكان الجيش غادر المركز مع بداية التوغل البري للعدو في جنوب لبنان.