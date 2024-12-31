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لبنان

الجيش يُعيد التمركز في أحد مراكزه العسكرية في بلدة شمع

Lebanon 24
31-12-2024 | 04:11
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أعاد الجيش اليوم الثلاثاء تمركزه في احد مراكزه العسكرية في بلدة شمع بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

وكان الجيش غادر المركز مع بداية التوغل البري للعدو في جنوب لبنان.
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شمع

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