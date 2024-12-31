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لبنان

جان جبران: مؤتمنون على خدمة الناس

Lebanon 24
31-12-2024 | 04:15
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عايد المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران موظفي  مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وعمالها، قائلا:"أتوجه اليكم في هذه الايام المليئة بالامل، وفي هذه الاعياد المباركة، متمنّيا لكم ولعائلاتكم دوام الصحة والخير مع حلول العام الجديد 2025 ، على أمل ان يستعيد وطننا العزيز لبنان قدراته وعمل مؤسساته بالأنظمة والامكانيات المطلوبة. لتبقى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ناشطة مستمرة في العطاء كما عملنا وكما نحلم ان تكون، مؤسسة ناجحة رغم كل الظروف الصعبة. وهذا ما يتتطلب الجدية في العمل والتعاطي بمسؤولية، فخدمتنا للمواطن واجب دون منّة او استغلال، وحضورنا كاملا وفعَّالا في الإدارة وفي المشاريع وعلى الأرض".
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وختم:"فلنعمل بصدق مع انفسنا و بين بعضنا البعض لاننا مؤتمنون على خدمة الناس، و في هذا تكون مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان السبّاقة في عودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي المطلوب".
وختم:"نتمنى بمناسبة هذه الاعياد المباركة، ومع بداية السنة الجديدة ،ان يصبح للبنان رئيسا للجمهورية وليشرق علينا وعلى وطننا فجر الخلاص" .
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