Advertisement

لبنان

مجيد أرسلان زار البطريرك الراعي مهنئاً بالأعياد

Lebanon 24
31-12-2024 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1299660-638712413825004484.jpg
Doc-P-1299660-638712413825004484.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زار مجيد أرسلان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وقدّم له التهنئة باسمه وباسم رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان بمناسبة الأعياد المجيدة، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للمستجدات الراهنة إقليمياً ومحلياً.
Advertisement
وأكد أرسلان أنّ" أهم واجب علينا اليوم هو تحصين وطننا وتكريس لغة العقل والحوار والإنفتاح بهدف التوصّل إلى الحلول المرجوّة في أيّة ملفات عالقة أو ذات خلاف داخلي، فالنهوض بالبلاد بعد التطورات كافة مسؤوليتنا جميعاً، وعلينا تحمّلها تجاه تاريخنا وتجاه المستقبل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-12-31
06:32 | 2024-12-31
06:28 | 2024-12-31
05:54 | 2024-12-31
05:52 | 2024-12-31
05:48 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24