مجيد أرسلان زار البطريرك الراعي مهنئاً بالأعياد

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زار مجيد أرسلان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وقدّم له التهنئة باسمه وباسم رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان بمناسبة الأعياد المجيدة، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للمستجدات الراهنة إقليمياً ومحلياً.وأكد أرسلان أنّ" أهم واجب علينا اليوم هو تحصين وطننا وتكريس لغة العقل والحوار والإنفتاح بهدف التوصّل إلى الحلول المرجوّة في أيّة ملفات عالقة أو ذات خلاف داخلي، فالنهوض بالبلاد بعد التطورات كافة مسؤوليتنا جميعاً، وعلينا تحمّلها تجاه تاريخنا وتجاه المستقبل".