لقاء في المجلس الإقتصادي الثلاثاء المقبل لإطلاق '"نداء ٧ كانون الثاني''

يلتقي رؤساء ونقباء الهيئات الاقتصادية والمهن الحرّة والاتحاد العمالي العام والمجتمع المدني، بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 7 كانون الثاني المقبل، في مقر المجلس لاطلاق "نداء ٧ كانون الثاني''، من أجل حث المعنيين ودفعهم إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي ، كمدخل لفتح الآفاق أمام بناء لبنان جديد مستقر وجاذب، في "لحظة فارقة بين اليأس والرجاء، وفي زمن يحتاج فيه الوطن الى إرادة جامعة تنهض به من عمق الازمات، ومع تحديد تاريخ 9 كانون الثاني موعدا لجلسة انتخاب رئيسٍ للجمهورية".

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