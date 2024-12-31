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لبنان

توقيف شخص في ابي سمراء من قبل مخابرات الجيش

Lebanon 24
31-12-2024 | 05:00
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ع.ز" في محلة ساحة الشراع بأبي سمراء في طرابلس وتم اقتياده للتحقيق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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