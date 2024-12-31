وزير المالية أصدر تعميماً... هذه تفاصيله

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل تعميما يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العامي 2023 و 2024 لغاية 28/3/2025 ضمناً، وجاء فيه:" لما كان قد تعذّر على المواطنين الاستفادة من أحكام التعميم رقم 3268/ص1 تاريخ 29/12/2023 والتعميم رقم 411/ص1 تاريخ 6/3/2024 والتعليمات اللاحقة المتعلقة يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2023، بسبب إقفال بعض وحدات المديرية العامة للشؤون العقارية، والإضراب الذي تمّ تنفيذه من قبل بعض العاملين في القطاع العام، إضافة الى الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان،ولما كان قد تعذّر على المواطنين تسديد الضرائب على الأملاك المبنية والرسوم العقارية استناداً الى القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2024، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وإقفال بعض وحدات المديرية العامة للشؤون العقارية وبعض وحدات مديرية المالية العامة،استناداً الى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين،تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال عامي 2023 و 2024 صالحة لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 28/03/2025 ضمناً، حتى لو تمّ تسديد الضرائب الناتجة عنها خلال هذه الفترة".