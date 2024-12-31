Advertisement

لبنان

ابراهيم: مهما عصفت المحن بلبنان سيظل ينبض بالحياة

Lebanon 24
31-12-2024 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1299686-638712447846324802.jpg
Doc-P-1299686-638712447846324802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب اللواء عباس ابراهيم على منصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي معايدا اللبنانيبن بمناسبة قدوم العام ٢٠٢٥: " مع حلول العام 2025 يعيش اللبنانيون مشاعر متباينة: بين أمل ينبعث وحزن عميق. 
واجهنا كلبنانيين اشهرا عصيبة فقدنا فيها الأحبة ودمّرت البيوت وافقدت الكثيرين مأواهم، ولكن بالرغم من كل الآلام يبقى الأمل في قلوبنا متجذرا في إيماننا بغد افضل. نعلم ان البعض يجد صعوبة في الاحتفال، فالجراح ما زالت مفتوحة ولن تندمل سريعا ولكننا على يقين بأن لبنان مهما عصفت به المحن سيظل ينبض بالحياة".
Advertisement
اضاف:" لمن يحمل الحزن في قلبه دعونا نكون معا سندا وعونا. ولمن يرى في العام الجديد فرصة لتجديد الأمل، فكل عام وأنتم أكثر قوة واصرارا. 
قد تحمل لنا سنة 2025 بداية جديدة بالرغم من التحديات الجمّة التي مررنا بها ، فلنبق دائما معا في الأوقات الصعبة كما في لحظات الفرح".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-12-31
06:32 | 2024-12-31
06:28 | 2024-12-31
05:54 | 2024-12-31
05:52 | 2024-12-31
05:48 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24