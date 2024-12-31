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لبنان
ابراهيم: مهما عصفت المحن بلبنان سيظل ينبض بالحياة
Lebanon 24
31-12-2024
|
05:25
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كتب اللواء عباس ابراهيم على منصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي معايدا اللبنانيبن بمناسبة قدوم العام ٢٠٢٥: " مع حلول العام 2025 يعيش اللبنانيون مشاعر متباينة: بين أمل ينبعث وحزن عميق.
واجهنا كلبنانيين اشهرا عصيبة فقدنا فيها الأحبة ودمّرت البيوت وافقدت الكثيرين مأواهم، ولكن بالرغم من كل الآلام يبقى الأمل في قلوبنا متجذرا في إيماننا بغد افضل. نعلم ان البعض يجد صعوبة في الاحتفال، فالجراح ما زالت مفتوحة ولن تندمل سريعا ولكننا على يقين بأن لبنان مهما عصفت به المحن سيظل ينبض بالحياة".
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اضاف:" لمن يحمل الحزن في قلبه دعونا نكون معا سندا وعونا. ولمن يرى في العام الجديد فرصة لتجديد الأمل، فكل عام وأنتم أكثر قوة واصرارا.
قد تحمل لنا سنة 2025 بداية جديدة بالرغم من التحديات الجمّة التي مررنا بها ، فلنبق دائما معا في الأوقات الصعبة كما في لحظات الفرح".
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