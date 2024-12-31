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لبنان

سلام: كل عام ولبنان شعباً وجيشاً بألف خير

Lebanon 24
31-12-2024 | 05:28
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كتب وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الاعمال  امين سلام على منصة" اكس" :"نتمنى لجميع اللبنانيين بداية عام جديد مليء بالسلام والأمل والاستقرار والازدهار ، واتوجه إلى القطاعين العام والخاص بكلمة من القلب: أنتم نبض لبنان وشركاء في صمود هذا الوطن وبفضل جهودكم وإيمانكم بلبنان يستمر العمل والنمو والتطور بالرغم من كل التحديات التي عصفت ببلدنا الحبيب الصامد".
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اضاف:"كما أتوجه بتحية اجلال واحترام إلى الجيش اللبناني، والدفاع المدني، وكل القوى الأمنية، الذين قدموا الغالي والنفيس في السرّ والعلن وليلاً ونهاراً لتأمين سلامة الوطن والمواطن والمقيم، فهم الدرع الحامي للبنان في كافة الظروف ومدماك صون الوطن".

وختم:"كل عام ولبنان شعباً وجيشاً بألف خير وجعل الله العام الجديد محطة ننطلق منها نحو غدٍ عربيٍ أفضل، في لبنان الوطن الجامع بين الأمل والعمل الازدهار والتقدم والاستقرار وتحقيق احلام أجيالنا وطموحات شبابنا وسلامة اهلنا واطفالنا، كل عام وأنتم بخير".
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