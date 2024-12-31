بلدية أصدرت بياناً للسكان بشأن مواد خطيرة... ماذا طلبت منهم؟

طالبت بلدية الميناء في بيان، المواطنين بـ"التعاون والإبلاغ عن أي مستودع ضمن الأبنية السكنية يُشتبه بأنه يحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو مواد خطرة، حفاظا على سلامة الجميع ومنعا لحدوث أي كوارث محتملة"، ودعتهم الى "التوجه إلى مبنى البلدية للإبلاغ مباشرة، او الاتصال على رقم الطوارئ: 06211631".

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