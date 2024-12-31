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لبنان

بوشكيان: نأمل أن يحمل 2025 المبادرات الانقاذيّة الاستثنائيّة

Lebanon 24
31-12-2024 | 05:48
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قالوزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان "غداً الأول من العام ٢٠٢٥ هو يوم أمل يطلّ على لبنان واللبنانيين، بحلّة جديدة، وتوقّعات كبيرة، وتطلّعات واقعيّة تنتج وطناً طالما سعينا إلى بنائه. ولمّا الإرادة موجودة والتصميم قائم والعزيمة راسخة لتحقيق هذا الهدف، فلن يكون بعيد المنال بمشاركة سعاة الخير اللبنانيين في الداخل والخارج. ورشة الإعمار تسع الجميع. ونأمل أن يحمل ٢٠٢٥ المبادرات الانقاذيّة الاستثنائيّة. أعايد أبناء وطني وأتمنّى لهم الصحة وراحة البال".
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