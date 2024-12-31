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لبنان
وزارة الشؤون: تحويل المساعدة النقديّة الطارئة لذوي الإعاقة
Lebanon 24
31-12-2024
|
05:54
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اعلن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة في بيان حول المساعدة الطارئة للأشخاص ذوي الإعاقة انه "بعد أن تمّ تحويل المساعدة النقديّة الطارئة لذوي الإعاقة (حاملي بطاقة إعاقة شخصيّة صالحة) من الفئة العمرية 0 - 30، ستبدأ اليوم عمليّة تحويل المساعدة لقسم من الفئة العمريّة 31 وما فوق، البالغ عددهم 16,402 شخصاً من حَمَلَة بطاقة إعاقة شخصيّة صالحة. وستستمر عمليّة تحويل الرسائل لغاية يوم الجمعة 10 كانون الثاني 2025.
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للإستفسار والمراجعات، يمكنكم الإتصال بالرقم 04727470 من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً".
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