اسطفان: قيامة الوطن لا تتحقق إلا بإرادة صلبة وقرار حرّ

تقدم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان بالمعايدة الى اللبنانيين، كاتبا على منصة "اكس": "سنة جديدة و لبنان ما زال الأمل الأكبر في قلوبنا. قيامة الوطن لا تتحقق إلا بإرادة صلبة وقرار حر. "السيادة والكرامة مش خيار، هنّي حق". كل عام وإنتم ولبنان بخير وأقرب الى الحلم الذي يجمعنا".

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