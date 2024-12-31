رسميّاً... إسرائيل تبنّت عمليّة إغتيال في الضاحية الجنوبيّة

كشفت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ "الشاباك" تبنى رسميا مسؤولية اغتيال المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري في لبنان.

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واغتيل العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مكتب الحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في الثاني من كانون الثاني 2024.وكان العاروري أيضا "مؤسس كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس.