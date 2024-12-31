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لبنان

رسميّاً... إسرائيل تبنّت عمليّة إغتيال في الضاحية الجنوبيّة

Lebanon 24
31-12-2024 | 06:32
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كشفت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ "الشاباك" تبنى رسميا مسؤولية اغتيال المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري في لبنان.
 
واغتيل العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مكتب الحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في الثاني من كانون الثاني 2024.
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وكان العاروري أيضا "مؤسس كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس. 

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