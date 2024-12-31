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لبنان

شكوى جزائية من محامي باسيل بوجه طوني ابي نجم

Lebanon 24
31-12-2024 | 06:52
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أعلن  ماجد بويز محامي رئيس "التيار الوطني الحر "جبران باسيل  في بيان، تقديم "شكوى جزائية بوجه طوني ابي نجم"، وذلك على خلفية الاخبار الكاذبة التي نشرها عبر  اتهامه  النائب جبران باسيل بالفساد وبأنه لم يتقدم بأية مراجعة امام الإدارة الأميركية لرفع العقوبات وابعاد التهم عنه".
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