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لبنان

سلام هنأ اللبنانيين بحلول عيد راس السنة الجديدة

Lebanon 24
31-12-2024 | 06:58
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تقدم الرئيس تمام سلام في بيان،"من جميع اللبنانيين بحلول عيد راس السنة الجديدة ، بأحر التهاني وأصدق الأمنيات راجيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليهم، وقد زالت الغمّة عن وطننا وانفتحت أمامه أبواب الأمل بالخروج من أزمته الراهنة".
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