سلام هنأ اللبنانيين بحلول عيد راس السنة الجديدة

تقدم الرئيس تمام سلام في بيان،"من جميع اللبنانيين بحلول عيد راس السنة الجديدة ، بأحر التهاني وأصدق الأمنيات راجيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليهم، وقد زالت الغمّة عن وطننا وانفتحت أمامه أبواب الأمل بالخروج من أزمته الراهنة".

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