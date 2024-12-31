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لبنان

آخر المعلومات... متى ستستأنف السفارة السعوديّة عملها في لبنان؟

Lebanon 24
31-12-2024 | 06:55
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أفادت معلومات إعلامية أن السفارة السعودية في لبنان ستستأنف العمل القنصلي تدريجياً ابتداء من السنة الجديدة. 
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