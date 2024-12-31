سليمان: ستبقى آمالنا كبيرة في العام الجديد

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كتب النائب محمد سليمان عبر منصة "أكس": "نسأل الله أن يحل العام الجديد على وطننا وشعبه بالخير والسلام والاستقرار.ستبقى آمالنا كبيرة في العام الجديد بأن نتجاوز الصعوبات والعراقيل السياسية والأقتصادية وأن يحمل العام الجديد إزدهاراً مشرق لبلدنا".