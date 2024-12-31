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لبنان

سليمان: ستبقى آمالنا كبيرة في العام الجديد

Lebanon 24
31-12-2024 | 07:01
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كتب النائب محمد سليمان عبر منصة "أكس": "نسأل الله أن يحل العام الجديد على وطننا وشعبه بالخير والسلام والاستقرار.

ستبقى آمالنا كبيرة في العام الجديد بأن نتجاوز الصعوبات والعراقيل السياسية والأقتصادية وأن يحمل العام الجديد إزدهاراً مشرق لبلدنا".
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