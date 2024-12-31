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لبنان

بيان لوزارة الطاقة بشأن قوارير الغاز... وتنبيه للمخالفين

Lebanon 24
31-12-2024 | 07:08
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طلبت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط في بيان، اليوم الثلاثاء، من أصحاب الوحدات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذين في حوزتهم قوارير غاز معدنية متضررة جراء هذا العدوان، التوجه إلى أي مركز تعبئة وتوزيع غاز سائل، أو أي محل تجاري لاستبدالها بقارورة غاز معدنية صالحة للاستعمال ومعبأة، مقابل ان يدفع فقط سعر الغاز السائل، والمحدد وفق  تسعيرة الغاز التي تصدر عن  الوزارة.
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وتمنت في بيانها على "المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة يرتكبها أي مركز تعبئة وتوزيع غاز أو أي محل تجاري، لناحية طلب مبالغ مالية غير مبررة، ولا تقع في محلها القانوني كشرط لاستبدال القوارير المذكورة، لكي يتسنى  للوزارة ملاحقة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
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