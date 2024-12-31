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لبنان

بيان للجيش بشأن التمركز والانتشار في بلدة شمع.. هذا ما أعلنته القيادة

Lebanon 24
31-12-2024 | 08:13
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان اليوم، أن "وحدات الجيش تمركزت حول بلدة شمع - صور بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار تعزيز الانتشار في المنطقة، وبدأت الدخول إليها بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism). وسوف يُستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة".
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وطلبت قيادة الجيش من المواطنين عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.
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