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لبنان

دار الفتوى في طرابلس: إطلاق الرصاص في الهواء لا يجوز

Lebanon 24
31-12-2024 | 09:32
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أشارت دار الفتوى في طرابلس والشمال في بيان اليوم الى ان "إطلاق الرصاص في الهواء لأي مناسبة من المناسبات، فعلا لا يجوز شرعا وحكمه في الدين الإسلامي هو التحريم الجازم".

ولفتت الى أن "ما ينتج عن هذا العمل السيئ اللامسؤول، أضرار كبيرة من إتلاف أملاك الناس وتعريض حياتهم للخطر وجعلِ الناس يعيشون ألم فقدان حبيب أو عزيز أو ولد أو غالٍ، إضافة إلى الترويع وهدر المال".
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وأهابت بـ"أهل طرابلس والشمال وسائر المناطق، تجنب هذا العمل بشكل كامل ونهائي".
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