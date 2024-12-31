الجيش يوقف 393 شخصاً... ما هي التهم الموجهة بحقّهم؟

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم انه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات 393 شخصا وفقا لما يلي:- توقيف 314 سوريا في الشمال و 15 سوريا في البقاع لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.- توقيف 45 مواطنا في الشمال والبقاع لحيازتهم اسلحة وذخائر حربية.- دهم منازل مطلوبين في جبل لبنان وتوقيف 4 مواطنين وفلسطينيين وسوري لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف.-دهم منازل مطلوبين في البقاع وتوقيف 6 مواطنين وسوري لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات".