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لبنان
تعرّض لوعكة صحية.. نائب سابق يدخل المستشفى
Lebanon 24
31-12-2024
|
11:10
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أدخل النائب السابق الحاج خالد الضاهر إلى مستشفى النيني في طرابلس، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
وأشارت المصادر إلى أن حالته الصحية ما زالت غير مستقرة.
يُذكر أن الحاج خالد ضاهر يعاني من مرض مزمن ويتلقى العلاج منذ فترة.
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