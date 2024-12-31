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لبنان

تعرّض لوعكة صحية.. نائب سابق يدخل المستشفى

Lebanon 24
31-12-2024 | 11:10
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‎أدخل النائب السابق الحاج خالد الضاهر إلى مستشفى النيني في طرابلس، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


 وأشارت المصادر إلى أن حالته الصحية ما زالت غير مستقرة.


‎يُذكر أن الحاج خالد ضاهر يعاني من مرض مزمن ويتلقى العلاج منذ فترة.
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