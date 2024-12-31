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لبنان

مولوي يكشف عن مشروع لتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني

Lebanon 24
31-12-2024 | 11:18
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قام وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد ظهر اليوم، بجولة على مراكز الإطفاء والدفاع المدني لمتابعة الإجراءات المتخذة استعدادًا لليلة رأس السنة.
 
والتقى خلال جولته عناصر فوج إطفاء بيروت والحرس البلدي لمدينة بيروت في مقر قيادة الفوج في الكرنتينا، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود.
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وبعد اللقاء، أعلن مولوي: "إن رجال بيروت يرتبطون بتاريخها، فنحن هنا لنطلق دوريات فوج الإطفاء وفوج الحرس البلدي ليكونوا بجانب أهلكم ومساندة الكل في لبنان".

وتوجه إلى العناصر بالقول: "أنتم تقدمون التضحية، فلبنان قلبه معكم، وبيروت قلبها عليكم".

وتفقد مولوي، عند الرابعة والربع عصرا،  نقطة تمركز الدفاع المدني، عند تقاطع الشفروليه، بحضور المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح.

وقال: "أعايدكم مجددا في السنة الجديدة، وأثمن الجهد الكبير الذي تقومون به. لقد اطلعت من المدير العام على الخطة الجيدة التي وضعتموها، فلديكم 164 تمركزا، و327 آلية و4200 عنصر منتشرين بين المراكز، وهذا دليل على جهوزيتكم الكاملة اليوم، كما كانت في ليلة الميلاد".

أضاف: "إن أبطال الدفاع المدني نال جزءا منهم حقوقهم بالتثبيت، وسينال الآخرون عبر تأمين موازنة للدفاع المدني من موازنة الدولة. لدينا مشروع لتثبيت باقي المتطوعين، بعد صدور القانون اللازم، الذي سأعمل عليه بالتعاون مع المدير العام للدفاع المدني". (الوكالة الوطنية) 
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