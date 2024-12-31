قائد الجيش للعسكريين: تنتظركم تحديات كبيرة

كتب قائد الجيش العماد جوزاف عون، في منشور له عبر صفحة الجيش على منصة "أكس":

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"نطوي عاما حمل الكثير من المآسي والأحزان نتيجة الحرب وتداعياتها، ونستقبل عاما جديدا نحمله آمالنا وأمنياتنا بأن ينعم خلاله اللبنانيون بالأمان الذي يستحقونه والاستقرار الذي يتوقون إليه".أضاف: "لعسكريينا الذين يواجهون الأخطار، ويثبتون يوميا أنهم على قدر ثقة قيادتهم، كما الشعب اللبناني: تنتظركم تحديات كبيرة، فكونوا مستعدين لها، أنتم حماة الأمل والمستقبل".