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لبنان

قائد الجيش للعسكريين: تنتظركم تحديات كبيرة

Lebanon 24
31-12-2024 | 11:29
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كتب قائد الجيش العماد جوزاف عون، في منشور له عبر صفحة الجيش على منصة "أكس":
"نطوي عاما حمل الكثير من المآسي والأحزان نتيجة الحرب وتداعياتها، ونستقبل عاما جديدا نحمله آمالنا وأمنياتنا بأن ينعم خلاله اللبنانيون بالأمان الذي يستحقونه والاستقرار الذي يتوقون إليه". 
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أضاف: "لعسكريينا الذين يواجهون الأخطار، ويثبتون يوميا أنهم على قدر ثقة قيادتهم، كما الشعب اللبناني: تنتظركم تحديات كبيرة، فكونوا مستعدين لها، أنتم حماة الأمل والمستقبل".
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