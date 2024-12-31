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لبنان

المدير العام للدفاع المدني يشيد بالعناصر والمتطوعين: أنتم عيد المواطنين وأملهم

Lebanon 24
31-12-2024 | 11:48
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كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح جال على عدد من نقاط التمركز التابعة للدفاع المدني، للتأكد من الجهوزية التامة، حفاظا على سلامة المواطنين والسلامة العامة في هذه الليلة المميزة".
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وأشاد فرح بالعناصر والمتطوعين، قائلاً: "أنتم عيد المواطنين، ورجاؤهم وأملهم. تضحون بكل ما لديكم ليبقى المواطنون سالمين مع عائلاتهم. وما انتشاركم اليوم على كل الأراضي اللبنانية سوى الدليل على إخلاصكم ووفائكم. أفتخر بأنني منكم، أنتم الذين استشهد منكم ليحيا المواطن، ومن جرح ليشفى".

ختم: "عسى هذه الأعياد تكون صلاة لارتقاء الشهداء، وشفاء الجرحى، وتعزيز عزيمتكم في خدمة الوطن".
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