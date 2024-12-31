المدير العام للدفاع المدني يشيد بالعناصر والمتطوعين: أنتم عيد المواطنين وأملهم

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وأشاد فرح بالعناصر والمتطوعين، قائلاً: "أنتم عيد المواطنين، ورجاؤهم وأملهم. تضحون بكل ما لديكم ليبقى المواطنون سالمين مع عائلاتهم. وما انتشاركم اليوم على كل الأراضي اللبنانية سوى الدليل على إخلاصكم ووفائكم. أفتخر بأنني منكم، أنتم الذين استشهد منكم ليحيا المواطن، ومن جرح ليشفى".ختم: "عسى هذه الأعياد تكون صلاة لارتقاء الشهداء، وشفاء الجرحى، وتعزيز عزيمتكم في خدمة الوطن".