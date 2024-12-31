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لبنان

للبنانيين والسوريين.. إليكم هذا الخبر عن "معبر نصيب" الأردني

Lebanon 24
31-12-2024 | 12:12
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أكد مدير معبر نصيب الحدودي السوري مع الأردن، خالد البراد، أنه تم السماح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت إلى دول الجوار بعد التنسيق بين الجانبين السوري والأردني.

وقال البراد: "أسفرت المباحثات عن السماح لأهلنا السوريين والأشقاء اللبنانيين بالمرور ترانزيت برا أو جوا إلى دول الجوار، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتبارا من 1-1-2025".
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