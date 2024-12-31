للبنانيين والسوريين.. إليكم هذا الخبر عن "معبر نصيب" الأردني

أكد مدير معبر نصيب الحدودي السوري مع الأردن، خالد البراد، أنه تم السماح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت إلى دول الجوار بعد التنسيق بين الجانبين السوري والأردني.



وقال البراد: "أسفرت المباحثات عن السماح لأهلنا السوريين والأشقاء اللبنانيين بالمرور ترانزيت برا أو جوا إلى دول الجوار، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتبارا من 1-1-2025".

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