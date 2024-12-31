غادة أيوب: نبدأ سنة جديدة بأمل كبير

هنأت عضو "تكتل الجمهورية القوية"، النائب غادة أيوب، اللبنانيين بحلول العام الجديد.

وكتبت على حسابها عبر منصة "أكس": "نبدأ سنة جديدة بأمل كبير وكل عام ولبنان بألف خير... لبنان رح يرجع والحق ما بيموت ... شاء من شاء وأبى من أبى".

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