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لبنان

غادة أيوب: نبدأ سنة جديدة بأمل كبير

Lebanon 24
31-12-2024 | 13:06
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هنأت عضو "تكتل الجمهورية القوية"، النائب غادة أيوب، اللبنانيين بحلول العام الجديد.
وكتبت على حسابها عبر منصة "أكس": "نبدأ سنة جديدة بأمل كبير وكل عام ولبنان بألف خير... لبنان رح يرجع والحق ما بيموت ... شاء من شاء وأبى من أبى". 
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