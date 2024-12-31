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لبنان
في بعلبك.. إطلاق نار على فان
Lebanon 24
31-12-2024
|
13:17
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اطلق مجهولون النار على فان يقوده المدعو ناصر الزكرة في مدينة بعلبك، حسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
واقتصرت الاضرار على الماديات وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في حادثة اطلاق النار.
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