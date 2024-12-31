في بعلبك.. إطلاق نار على فان

اطلق مجهولون النار على فان يقوده المدعو ناصر الزكرة في مدينة بعلبك، حسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".



واقتصرت الاضرار على الماديات وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في حادثة اطلاق النار.

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