مفتي عكار: إطلاق النار والرصاص والإسراف حرام

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صدر عن مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا بيان جاء فيه: "... مع ختام سنة وعلى أبواب سنة جديدة نسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة وسعادة وصحة على جميع اللبنانيين".وأضاف: "نود أن نحذر من إطلاق النار والرصاص، حتى وإطلاق المفرقعات النارية، فإزعاج وترويع الناس من الأمور المحرمة، وكذلك فإن الإسراف والتبذير حرام، ويترتب على هذه الأمور ضرر وإضرار للناس"...وكذلك "حذر من الاستماع إلى العرافين والمنجمين الذين يدعون علم الغيب ومعرفة الأمور المستقبلية"...وختم البيان: "إن في تقلب الأيام والشهور والأعوام فرصة للاتعاظ والتوبة والعمل الصالح، والمؤمن يقابل نعمة ربه بالشكر والطاعة". (الوكالة الوطنية)