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لبنان

مفتي عكار: إطلاق النار والرصاص والإسراف حرام

Lebanon 24
31-12-2024 | 13:18
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صدر عن مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا بيان جاء فيه: "... مع ختام سنة وعلى أبواب سنة جديدة نسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة وسعادة وصحة على جميع اللبنانيين".
وأضاف: "نود أن نحذر  من إطلاق النار والرصاص، حتى وإطلاق المفرقعات النارية، فإزعاج وترويع الناس من الأمور المحرمة، وكذلك فإن الإسراف والتبذير حرام، ويترتب على هذه الأمور ضرر وإضرار للناس"... 
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وكذلك "حذر من الاستماع إلى العرافين والمنجمين الذين يدعون علم الغيب ومعرفة الأمور المستقبلية"...
وختم البيان: "إن في تقلب الأيام والشهور والأعوام فرصة للاتعاظ والتوبة والعمل الصالح، والمؤمن يقابل نعمة ربه بالشكر والطاعة". (الوكالة الوطنية)
 
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