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لبنان

إسرائيل تستعد للإنسحاب من الجنوب.. إليكم آخر معلومة

Lebanon 24
31-12-2024 | 13:31
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عن أن الجيش يستعد للانسحاب من القطاع الغربي لجنوب لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
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