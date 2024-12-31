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لبنان

كل عام ولبنان بخير

Lebanon 24
31-12-2024 | 17:00
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تتقدم أسرة "لبنان24" من جميع اللبنانيين في الوطن والمهاجر وفي كل أوطاننا العربية، وبالأخص إلى أهل الجنوب البعيدين عن بلداتهم وقراهم ومنازلهم بمناسبة حلول سنة جديدة بأطيب التهاني، متمنية أن تحمل السنة الجديدة بشائر أمل بمستقبل واعد ومشرق، وأن ينعم جميع اللبنانيين بالسلام الموعود والاستقرار المنشود، وأن تتوج مساعي الخيّرين بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فتكون سنة 2025 سنة مفعمة بالحب والفرح وبلسمة الجراح وكفكفة الدموع.
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