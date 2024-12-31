Advertisement

لبنان

أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025

Lebanon 24
31-12-2024 | 14:21
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق مايك فغالي توقعات لعام 2025، تمحورت حول تغييرات كبيرة على الصعيد الجغرافي والسياسي في المنطقة والعالم.

وتشير التوقعات التي نشرها عبر صفحته على يوتيوب إلى أن خريطة الشرق الأوسط قد تشهد تحولات بارزة، مع حديث عن تغيرات مرتبطة باتفاقية سايكس بيكو وصياغة ملامح جديدة للمنطقة.
Advertisement
كما تم الإشارة إلى سيناريوهات تتعلق بتقسيمات محتملة لبعض الدول في المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان، وظهور تحديات جديدة في لبنان قد تستدعي تدخل الجيش.

وعلى الصعيد الدولي، توقع فغالي تراجعاً في دور بريطانيا على الساحة العالمية، إلى جانب معاناة فرنسا من أزمات غذائية وبيئية قد تؤثر على بعض مناطقها. كما أثيرت قضايا مرتبطة بتوترات في محيط المسجد الأقصى، مع تحذيرات من تداعيات سلبية.

لبنان

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2024-12-31
16:29 | 2024-12-31
18:50 | 2024-12-31
17:00 | 2024-12-31
16:45 | 2024-12-31
15:45 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24