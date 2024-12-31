أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025

أطلق مايك فغالي توقعات لعام 2025، تمحورت حول تغييرات كبيرة على الصعيد الجغرافي والسياسي في المنطقة والعالم.



وتشير التوقعات التي نشرها عبر صفحته على يوتيوب إلى أن خريطة الشرق الأوسط قد تشهد تحولات بارزة، مع حديث عن تغيرات مرتبطة باتفاقية سايكس بيكو وصياغة ملامح جديدة للمنطقة.

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كما تم الإشارة إلى سيناريوهات تتعلق بتقسيمات محتملة لبعض الدول في المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان، وظهور تحديات جديدة في لبنان قد تستدعي تدخل الجيش.



وعلى الصعيد الدولي، توقع فغالي تراجعاً في دور بريطانيا على الساحة العالمية، إلى جانب معاناة فرنسا من أزمات غذائية وبيئية قد تؤثر على بعض مناطقها. كما أثيرت قضايا مرتبطة بتوترات في محيط المسجد الأقصى، مع تحذيرات من تداعيات سلبية.



