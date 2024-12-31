Advertisement

لبنان

فضل الله: للاقلاع عن العادة المتخلّفة المتمثّلة بإطلاق الرصاص

Lebanon 24
31-12-2024 | 14:25
A-
A+
Doc-P-1299857-638712773125432533.png
Doc-P-1299857-638712773125432533.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد العلامة السيد علي فضل الله في بيان، "على ضرورة الابتعاد في ليلة رأس السنة عن كل ما يخل بقيمة استقبال سنة جديدة وذلك بالاقلاع عن العادة المتخلّفة المتمثّلة بإطلاق الرصاص عند أي مناسبة".
واعتبر انه "فضلاً عن حرمته الشرعيّة ومخالفته للقانون، فإنّه يضاعف قلق النّاس، ويزيدهم توتّراً وخوفاً، ويضع السّلاح في غير موقعه الطبيعي، ناهيك بما يتسبّب به هذا الرصاص من مآسٍ ومشاكل ومن لا يعرف ما يسبّبه، فليذهب إلى المستشفيات، ليرى نتائج رصاصاته الّتي قد تصيب شخصاً هنا، وتقتل شخصاً هناك. أيها المطلقون للرصاص اتّقوا الله في عباده وبلاده". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2024-12-31
14:21 | 2024-12-31
16:29 | 2024-12-31
18:50 | 2024-12-31
17:00 | 2024-12-31
16:45 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24