فضل الله: للاقلاع عن العادة المتخلّفة المتمثّلة بإطلاق الرصاص

Advertisement

أكد العلامة السيد علي فضل الله في بيان، "على ضرورة الابتعاد في ليلة رأس السنة عن كل ما يخل بقيمة استقبال سنة جديدة وذلك بالاقلاع عن العادة المتخلّفة المتمثّلة بإطلاق الرصاص عند أي مناسبة".واعتبر انه "فضلاً عن حرمته الشرعيّة ومخالفته للقانون، فإنّه يضاعف قلق النّاس، ويزيدهم توتّراً وخوفاً، ويضع السّلاح في غير موقعه الطبيعي، ناهيك بما يتسبّب به هذا الرصاص من مآسٍ ومشاكل ومن لا يعرف ما يسبّبه، فليذهب إلى المستشفيات، ليرى نتائج رصاصاته الّتي قد تصيب شخصاً هنا، وتقتل شخصاً هناك. أيها المطلقون للرصاص اتّقوا الله في عباده وبلاده". (الوكالة الوطنية)