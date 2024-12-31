صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي

- فرض مواجهة على جنود الرب
- بدبلوماسية يقسى مسعد بولس على سياسيين وقضاة
- الحكومة الجديدة موعودة ببشارة
- كمين على درب أحد القضاة
التوقعات العربية
السعودية:
- ستصح توقعات وزير الطاقة السعودي وعلى توقعاته ستبنى سياسات جديدة بالمملكة
- الحدث سعودي ومفاعيله بمراكز الدبلوماسية حول العالم
- مستجدات على هامش الحرية
- الامير محمد بن سلمان سيعبر الطوائف والاديان وميله للمزاج المسيحي
- بين ولي العهد والعرش قصص غير مكتوبة بالحبر إلا بكل الالوان
- غيوم لا تشبه غيوم السماء فوق عالم أرامكو
- موسم الرياض يصدّر للخارج
- مقاعد من الصف الاول تتشقلب
- ليس كل الشهور عسل مع إيران
- محاولة تطال شموخ مبنى سعودي
- مصالح آل الراجحي ستكبر ويكبر معها منسوب الحذر
- يقرأ الإعلام السعودي أكثر من علامة بإبن الامير محمد بن سلمان
- ثورة سعودية بالمصارف الرقمية
- تخطيط لتفشيل بعض حفلات الممكلة السعودية
سوريا:
- مقام ديني يتحول مسرحا لعملية مدهشة
- داعش ستعاود الظهور في سوريا وتصل إلى رأس كبير
- اسم معارض سوري من خارج سوريا سيعلم الناس عنه بسرعة
- يجدد الاسد إقامته بين المحكمة والموت
- مسلسل دحرجة الرؤوس في سوريا سيعرض على حلقات
- قد تعود سوريا خلال أقل من 3 سنوات
- مهمات ماهر الاسد بمحاولات جديدة أكبر من الخطر
- ستتنفس السويداء من خلال معبر سيفتح في الخاصرة
- الهجري سيقوم بعدد من الاساليب لتحصين المثلث الدرزي
- سيبدأ فك الالغاز من منشور زوجة ماهر الاسد
- يدخل قصي خولي من الابواب العريضة
- شبح الكيماوي مسيطر على سوريا
- باحات المسجد الاموي لن تبقى للصلاة فقط
- حكي أونلاين بين الشرع وسمير جعجع
- سيظهر ماهر الاسد ومن ثم يختفي
- لا خريطة تقسيم لسوريا
مصر
- جمال وعلاء حسني مبارك لن يتفرجا
- الرئيس السيسي يتحدى الخطر
- الإعلام المصري في الطليعة
- محمد رمضان في صورة يحمي رأسه
- علامات حقيقية ستظهر بقضية موت الملحن المصري محمد رحيم
- هناك من سيجرب مصر
الامارات
- المراة الاماراتية في البرلمان وتحجز مقاعد في الصفوف الامامية
- الشيخ منصور سيقوم باستثمار ضخم
- وزير الخارجية يتقن استثمار الوقت
- يظهر أحد أفراد الهيئة الحاكمة ببدلة عسكرية
- كشف عملية تجسس على الاراضي الاماراتية
- المفاجأة من قلب العلاقة الاماراتية الإيرانية
فلسطين
-تتوفق حماس برأس إسرائيلي ضخم
- عملية من حماس بإسم "لعيونك يا سنوار"
- رغم كل ما حصل غلاف غزة لن يحمي المستوطنين
- هناك حل للدولتين ولكن على أرض فلسطين لن تبقى إسرائيل لوحدها كدولة جغرافيا
- المسجد الإبراهيمي يزاحم المسجد الاقصى
- غاز غزة يبدل المعادلات
- رؤوس فلسطينية بين التحرير والإبعاد
قطر
- فجأةً يتلبد الجو في الحكومة القطرية
- أسماء قطرية كبيرة من بينها نساء تشق طريقها للعالمية
- يرفع أمير قطر سقف الدفاع عن القضية الفلسطينية
- محطة الجزيرة في المرصاد وهذه المرة الاهداف رؤوس
الكويت
- أيام للشيعة في الكويت
- العلاقة بين اليهود والكويتيين لن تصدق
- تفيض المياه في الكويت
- ليست نقطة على سطر قضية سحب الجنسيات
- فتيل يولع الشارع الكويتي
البحرين
- مؤتمر مهم في البحرين
- أكتر من سجن بحريني يشرع درفة من أبوابه
- موجة قلق حول ملك البحرين
- سيدة بحرينية تخطف الاضواء
الاردن:
- ولي العهد يلغي المسافات مع الشعب الأردني
- ملف قضية الفتنة الذي يضم الامير حمزة يتحرك من جديد
- السفارة الاسرائيلية في الاردن وعلمها وسفيرها شرارة من تحت الرماد
العراق:
- شرارة تطال مطار أربيل
- نموذج أربيلي يمارس سحره على رجال الاعمال