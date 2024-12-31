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لبنان

صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي

Lebanon 24
31-12-2024 | 15:00
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كما كل عام، أطل ميشال حايك لسرد سلسلة من التوقعات للعام الجديد 2025، حيث وصّف حايك لوحته لهذا العام باللوحة الغريبة والمخيفة بتوقيتها وأبعادها ومضمونها الشرير وأبعادها الخطيرة على الكوكب.
وفيما يلي أهم ما توقعه ميشال حايك:
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 -هناك وثيقة موقعة بين الخير والشر والممثلون عنهما هم بيننا.

- الوثيقة الجديدة صلاحيتها حوالي 100 سنة

- بعض بنود الوثيقة تخول الشر أن يتحكم بالكوكب ويتدخل بأدق تفاصيل حياتنا ومواقفنا وتصرفاتنا 

- هذا الشر قادر على خداعنا وقد نكون أتباعا له وسيسغير معالم الكوكب

- التخلص من هذا الشر قد يكون عن يد أشخاص إلا أن الأسماء وطريقة وصول هؤلاء الاشخاص ليست طبيعية

- الطريقة التي تساعدنا على تحمل ثقل الشر هي أن نكون على حقيقتنا
 
لبنان:
- هناك رئيس سيأتي بعصا سحرية وحدث كبير يسبق الرئيس
- لغز الوقت يسابق الرئيس بري
- حاليا الاسماء المطروحة للرئاسة داخل "طنجرة ضغط" وأخاف من انفجارها
- الاسم المتقدم هو اسم قائد الجيش لكن كلمة السر انكتبت ووصلت إلى مكان لا يجب أن تصل إليه
- كلمة السر تخفي سرا وهناك علامات استفاهم مقلوبة بصلة بجلسة الاستحقاق الرئاسي
- الرئيس الذي سيصل إلى القصر سيصل معه الخطر ورقم الجلسة هو تحد للحظ 
- هزة تهز مشايخ الدروز بين الفعل وردات الفعل
- جبران باسيل يقوم بكل شيء ليغير المعادلة
- التسوية ستمر بمعراب
- الجزء الثاني من انجازات المايسترو ايلي العليا ثمنها مرتقع
- ليلة عتم ستقطع في كازينو لبنان
- صالة السفراء ستستقبل شخصية مهمة 
- جمال فياض أمام مواجهة كبيرة
- قصة متعلقة بباص مدرسي
- أسامة حمدان يسابق الوقت
- حزب الطاشناق لن يتخلى وخياره لبنان
-  لن يسكر فريق النجمة بأهدافه
- لعبة خطرة على ملعب كرة قدم في لبنان
- توازن رعب بين النجمة والانصار وفريق يشق طريقه بين النجمة والانصار
- سر يعكر أجواء عوكر
- سنقرأ خبرا صاعقا على شاشة غرفة التحكم المروري
- وسام حنا على طريق صاخب
- محطة "الجديد" تمر بأزمة وستقطع
- يد مشبوهة تعبث بالأمن وتحاول أن تطال وجوها عونية منشقة
- ابنة هيفاء وهبي بقلب المعارك
- حركة غامضة في الاجواء تعكر عمل برج المراقبة في مطار بيروت
- مجد كرة السلة اللبنانية مستمر
- بروز وجه أثيوبي في لبنان
- ملف "ال بي سي" بين سمير جعجع وبيار الضاهر
- ظهور تاريخي لمارسيل خليفة
- إشارة سماوية ومارشربل يظهر بثوب الرهبنة
- حكايا جديدة عن التقمص ولن ترتبط فقط بالدروز
- سمير جعجع أكثر من قائد للقوات
- طابة مشبوهة بملعب معراب
- جبران باسيل لن يكترث للمعارك
- صدى صوت جورج وسوف "علّم فينا"
- هناك دير وجامعة تحت مخطط خطير
- نجوى كرم من حقيقة إلى أخرى
- قفزات نوعية للانتاج الدرامي اللبناني
- بيروت استوديو للأعمال العربية الدرامية
- ثورة تؤدي إلى نهضة زراعية في اليابسة والمياه
- الاتحادات الرياضة تترمم
- عائلة عاصي الحلاني ستحتاج أكثر من خرزقة زرقاء
- بين ربيع إليسا وصيفها كلمة
- ازدهار في مياه لبنان ويابسته
- عز البحر اللبناني مقبل قريبا
- حزب المردة يرسم خطا جديدا لتمرده وفرنجيه باق
- عقاب صقر بعد زمن على الشاشة
- لن تبقى نازك رفيق الحريري صامتة
-  لن يستطيعوا أن يعفوا الرئيس ميقاتي من المسؤوليات
- رياض سلامة لن يغامر في الرجعة
- ملكة من ملكات جمال لبنان ستصاب بجمالها
- داليا جنبلاط إلى المعترك
- خط جديد بين سعد الحريري والسعودية
- زلزال بكركي وعين على المرجعية الروحية
- الوقت حان لهانيبال القذافي
- استحقاق داخل منزل آل الجميل
- حملة شد عصب كتائبي جديدة
- فجأة جسر لبناني يحتاج لـ"وصلة"
- الخيار يقع على قلعة جبيل
- فادي رعيدي يكسر الصمت
- هذه المرة فارس سعيد سيتوقع وأحد توقعاته إلى الضوء
- سيرين عبد النور النطرة كانت ربحا
- هوكشتاين سيعود ليتحقق من إنجازاته وليرى شخصا يعرفه
- السفير الإيراني هدف وقطوع يقطع بجانب السفارة الايرانية
- إسرائيل لن تخرج بمعنى أنها خارجة
- اللواء البيسري ورقة ربحانة
- اسم "سبينس" إلى الواجهة
- اللواء عباس ابراهيم يغامر على حسابه
- نداء عاجل لسفير لبناني لمهمة طارئة
- الرئيس بري في الحرب آمن أكثر من السلم
- اهتمام كبير بسميرة توفيق
- حلول لأموال المودعين
- ضبط البورصة غير الشرعية
- شهية اجنبية للاستثمار بالملفات المالية والمصرفية
- ملفات قضائية اختفت ستظهر
- عملية استباقية تطال بعض القضاة
- مجيد طلال ارسلان إلى الضوء
- فورة سكن جبلية في لبنان
- علاقة مشوهة لبعض من الوقت بين جنبلاط ومشايخ الدروز
- اسماء جديدة من غير الدروز إلى جانب ارسلان
- المرحلة المقبلة تحت مظلة عسكرية واقتصادية
- الجماعة الاسلامية تراجع حساباتها
- السواد سيلوّن أحد أعيادنا
- زين العمر يشق الطريق من جديد
- فرح نبيه بري في مهمة من نوع آخر
- فرض مواجهة على جنود الرب
- بدبلوماسية يقسى مسعد بولس على سياسيين وقضاة
- الحكومة الجديدة موعودة ببشارة
- كمين على درب أحد القضاة
 
 
التوقعات العربية

السعودية:
- ستصح توقعات وزير الطاقة السعودي وعلى توقعاته ستبنى سياسات جديدة بالمملكة
- الحدث سعودي ومفاعيله بمراكز الدبلوماسية حول العالم
- مستجدات على هامش الحرية
- الامير محمد بن سلمان سيعبر الطوائف والاديان وميله للمزاج المسيحي
- بين ولي العهد والعرش قصص غير مكتوبة بالحبر إلا بكل الالوان
- غيوم لا تشبه غيوم السماء فوق عالم أرامكو
- موسم الرياض يصدّر للخارج
- مقاعد من الصف الاول تتشقلب
- ليس كل الشهور عسل مع إيران
- محاولة تطال شموخ مبنى سعودي
- مصالح آل الراجحي ستكبر ويكبر معها منسوب الحذر
 - يقرأ الإعلام السعودي أكثر من علامة بإبن الامير محمد بن سلمان
- ثورة سعودية بالمصارف الرقمية
- تخطيط لتفشيل بعض حفلات الممكلة السعودية

سوريا:
-  مقام ديني يتحول مسرحا لعملية مدهشة
- داعش ستعاود الظهور في سوريا وتصل إلى رأس كبير
- اسم معارض سوري من خارج سوريا سيعلم الناس عنه بسرعة
- يجدد الاسد إقامته بين المحكمة والموت
- مسلسل دحرجة الرؤوس في سوريا سيعرض على حلقات
- قد تعود سوريا خلال أقل من 3 سنوات
- مهمات ماهر الاسد بمحاولات جديدة أكبر من الخطر
- ستتنفس السويداء من خلال معبر سيفتح في الخاصرة
- الهجري سيقوم بعدد من الاساليب لتحصين المثلث الدرزي
- سيبدأ فك الالغاز من منشور زوجة ماهر الاسد
- يدخل قصي خولي من الابواب العريضة
- شبح الكيماوي مسيطر على سوريا
- باحات المسجد الاموي لن تبقى للصلاة فقط
- حكي أونلاين بين الشرع وسمير جعجع
- سيظهر ماهر الاسد ومن ثم يختفي
- لا خريطة تقسيم لسوريا

مصر
- جمال وعلاء حسني مبارك لن يتفرجا
- الرئيس السيسي يتحدى الخطر
- الإعلام المصري في الطليعة
- محمد رمضان في صورة يحمي رأسه
- علامات حقيقية ستظهر بقضية موت الملحن المصري محمد رحيم
- هناك من سيجرب مصر

الامارات
- المراة الاماراتية في البرلمان وتحجز مقاعد في الصفوف الامامية
- الشيخ منصور سيقوم باستثمار ضخم
- وزير الخارجية يتقن استثمار الوقت
- يظهر أحد أفراد الهيئة الحاكمة ببدلة عسكرية
- كشف عملية تجسس على الاراضي الاماراتية
- المفاجأة من قلب العلاقة الاماراتية الإيرانية

فلسطين
-تتوفق حماس برأس إسرائيلي ضخم
- عملية من حماس بإسم "لعيونك يا سنوار"
- رغم كل ما حصل غلاف غزة لن يحمي المستوطنين
- هناك حل للدولتين ولكن على أرض فلسطين لن تبقى إسرائيل لوحدها كدولة جغرافيا
- المسجد الإبراهيمي يزاحم المسجد الاقصى
- غاز غزة يبدل المعادلات
- رؤوس فلسطينية بين التحرير والإبعاد

قطر
- فجأةً يتلبد الجو في الحكومة القطرية
- أسماء قطرية كبيرة من بينها نساء تشق طريقها للعالمية
- يرفع أمير قطر سقف الدفاع عن القضية الفلسطينية
- محطة الجزيرة في المرصاد وهذه المرة الاهداف رؤوس

الكويت
- أيام للشيعة في الكويت
- العلاقة بين اليهود والكويتيين لن تصدق
- تفيض المياه في الكويت
- ليست نقطة على سطر قضية سحب الجنسيات
- فتيل يولع الشارع الكويتي

البحرين
- مؤتمر مهم في البحرين
- أكتر من سجن بحريني يشرع درفة من أبوابه
- موجة قلق حول ملك البحرين
- سيدة بحرينية تخطف الاضواء

الاردن:
- ولي العهد يلغي المسافات مع الشعب الأردني
- ملف قضية الفتنة الذي يضم الامير حمزة يتحرك من جديد
- السفارة الاسرائيلية في الاردن وعلمها وسفيرها شرارة من تحت الرماد

العراق:
- شرارة تطال مطار أربيل
- نموذج أربيلي يمارس سحره على رجال الاعمال
 

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