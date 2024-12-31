صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي

كما كل عام، أطل ميشال حايك لسرد سلسلة من التوقعات للعام الجديد 2025، حيث وصّف حايك لوحته لهذا العام باللوحة الغريبة والمخيفة بتوقيتها وأبعادها ومضمونها الشرير وأبعادها الخطيرة على الكوكب.

وفيما يلي أهم ما توقعه ميشال حايك:

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-هناك وثيقة موقعة بين الخير والشر والممثلون عنهما هم بيننا.



- الوثيقة الجديدة صلاحيتها حوالي 100 سنة



- بعض بنود الوثيقة تخول الشر أن يتحكم بالكوكب ويتدخل بأدق تفاصيل حياتنا ومواقفنا وتصرفاتنا



- هذا الشر قادر على خداعنا وقد نكون أتباعا له وسيسغير معالم الكوكب



- التخلص من هذا الشر قد يكون عن يد أشخاص إلا أن الأسماء وطريقة وصول هؤلاء الاشخاص ليست طبيعية



- الطريقة التي تساعدنا على تحمل ثقل الشر هي أن نكون على حقيقتنا -هناك وثيقة موقعة بين الخير والشر والممثلون عنهما هم بيننا.- الوثيقة الجديدة صلاحيتها حوالي 100 سنة- بعض بنود الوثيقة تخول الشر أن يتحكم بالكوكب ويتدخل بأدق تفاصيل حياتنا ومواقفنا وتصرفاتنا- هذا الشر قادر على خداعنا وقد نكون أتباعا له وسيسغير معالم الكوكب- التخلص من هذا الشر قد يكون عن يد أشخاص إلا أن الأسماء وطريقة وصول هؤلاء الاشخاص ليست طبيعية- الطريقة التي تساعدنا على تحمل ثقل الشر هي أن نكون على حقيقتنا

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