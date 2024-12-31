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لبنان

ليلة رأس السنة.. مولوي يتفقد مراكز الإطفاء والدفاع المدني

Lebanon 24
31-12-2024 | 15:03
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تفقد وزير الداخلية بسام مولوي مراكز الإطفاء والدفاع المدني في بيروت، حيث التقى عناصر فوج إطفاء بيروت والحرس البلدي في الكرنتينا بحضور محافظ بيروت مروان عبود. 
وأكد مولوي دعم لبنان الكامل لعناصر الأمن، مشيدًا بتضحياتهم في خدمة المدينة.
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كما تفقد نقطة تمركز الدفاع المدني في الشفروليه، حيث أثنى على الجهود المبذولة، مشيرًا إلى خطة الاستجابة الجيدة والجهوزية العالية في ليلة رأس السنة. 
وأعلن مولوي أيضًا عن مشروع لتثبيت باقي متطوعي الدفاع المدني بالتعاون مع المدير العام.
من جانبه، شكر العميد نبيل فرح، المدير العام للدفاع المدني، مولوي على دعمه المستمر للعناصر وتثبيت المتطوعين، مؤكدًا أن التضحية تستمر رغم التحديات. (النهار)
 
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