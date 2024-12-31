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لبنان

إلى سكّان زحلة.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
31-12-2024 | 15:22
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انتشرت فرق الصيانة التابعة لشركة كهرباء زحلة، كعادتها في كل الأعياد و المناسبات، عند مداخل مدينة زحلة وعلى مفارق البلدات التابعة لنطاق الشركة، تحسباً لأي اعطال قد تطرأ على الشبكة خلال ليلة رأس السنة لاصلاحها بالسرعة القصوى لينعم مشتركو الشركة بوديع عام 2024 واستقبال2025 بليلة يملؤها الضوء 24/24. (الوكالة الوطنية)
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