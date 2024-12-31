وزير الجيوش الفرنسي: نعمل من أجل صمود وقف إطلاق النار في لبنان

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شدد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في سياق زيارته لبنان على "ضرورة أن يصمد وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 27 تشرين الثاني".وقال لوكورنو لتلفزيون وكالة "فرانس برس" خلال زيارته قاعدة لليونيفيل في بلدة دير كيفا في جنوب لبنان: "إن هذه الآلية الفرنسية-الأميركية احصت عمليا 300 خرق، ما يعني أنها تضطلع بدورها في شكل تام".أضاف: "نحن في منتصف الطريق في إطار وقف اطلاق النار هذا، مع نتائج أولى تم تسجيلها، خصوصا في القدرة على احتواء النزاع وضمان الأمن".وذكر بأنه "مع انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق، ينبغي أن تكون القوات المسلحة اللبنانية قد انتشرت حيث كان حزب الله وحيث هي القوات الإسرائيلية".واوضح أن زيارته هي "نقطة انطلاق تتيح التخطيط للايام الـ 26 المتبقية من وقف لإطلاق النار ندرك أنه هش، ويتطلب في شكل حتمي إرادة من الجانبين".وقال: "لهذا السبب نبذل ما في وسعنا لضمان صمود وقف النار". (الوكالة الوطنية)