صيف صعب وأوبئة قد تظهر.. هذا ما قالته ماغي فرح عن لبنان والعالم والأبراج

توقعت خبيرة الأبراج ماغي فرح أن يكون عام 2025 عامًا مليئًا بالأحداث المصيرية والتغيرات غير المتوقعة، مشيرةً إلى أن فترة الصيف قد تكون الأكثر تحديًا على مستوى العالم بسبب معاكسة فلكية تؤثر على الأوضاع العامة.

ماغي فرح بتوقعات مرعبة لعام 2025.. التغيير بدأ من لبنان و سوريا وسيمتد الى العراق و مصر و الأردن

لمتابعة الحلقة الكاملة : https://t.co/WMxFIy6pjl#الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/jRWTvBlJlp — AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) December 31, 2024 Advertisement

هل ستعود الحـ ـرب مرة جديدة بعد هدنة الـ60 يوماً؟ ماغي فرح تعبر عن خوفها: ممكن يصير شي داخلي#الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/ul7daW4q1y — AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) December 31, 2024

تصريحات مفاجئة لـ ماغي فرح عن احمد الشرع وهل من انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني؟ #الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/2XXZyZNLFj — AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) December 31, 2024

وفيما يتعلق بسوريا، أشارت فرح إلى أن أحمد الشرع سيؤدي دورًا بارزًا في تنفيذ أجندته السياسية، لكن الوصول إلى الاستقرار الكامل في البلاد لا يزال بعيد المنال.على الصعيد اللبناني، توقعت فرح أن يكون موعد انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني غير محسوم، مع تقلب فرص قائد الجيش بين الصعود والهبوط، في انتظار تطورات ميدانية قد تحدد الاتجاه.كما لفتت إلى زيارة النائب السابق وليد جنبلاط إلى سوريا، مؤكدة أنها تهدف إلى الدفاع عن حقوق الدروز في المنطقة، بعيدًا عن أي أبعاد أخرى.