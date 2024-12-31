صيف صعب وأوبئة قد تظهر.. هذا ما قالته ماغي فرح عن لبنان والعالم والأبراج

ماغي فرح بتوقعات مرعبة لعام 2025.. التغيير بدأ من لبنان و سوريا وسيمتد الى العراق و مصر و الأردن
لمتابعة الحلقة الكاملة : https://t.co/WMxFIy6pjl#الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/jRWTvBlJlp
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) December 31, 2024
ماغي فرح بتوقعات مرعبة لعام 2025.. التغيير بدأ من لبنان و سوريا وسيمتد الى العراق و مصر و الأردن
لمتابعة الحلقة الكاملة : https://t.co/WMxFIy6pjl#الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/jRWTvBlJlp
هل ستعود الحـ ـرب مرة جديدة بعد هدنة الـ60 يوماً؟ ماغي فرح تعبر عن خوفها: ممكن يصير شي داخلي#الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/ul7daW4q1y
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) December 31, 2024
هل ستعود الحـ ـرب مرة جديدة بعد هدنة الـ60 يوماً؟ ماغي فرح تعبر عن خوفها: ممكن يصير شي داخلي#الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/ul7daW4q1y
تصريحات مفاجئة لـ ماغي فرح عن احمد الشرع وهل من انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني؟ #الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/2XXZyZNLFj
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) December 31, 2024
تصريحات مفاجئة لـ ماغي فرح عن احمد الشرع وهل من انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني؟ #الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/2XXZyZNLFj
ماغي فرح تكشف عن الأبراج الأكثر والأقل حظاً في عام 2025 وتؤكد: هذا العام قد يشهد دواءً لمرضى السرطان#الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/eD0vsgqNhB
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) December 31, 2024
ماغي فرح تكشف عن الأبراج الأكثر والأقل حظاً في عام 2025 وتؤكد: هذا العام قد يشهد دواءً لمرضى السرطان#الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/eD0vsgqNhB
توقعات ماغي فرح مع نيشان - صيف 2025 هي اصعب فترة على العالم.. هل سنشهد أوبئة جديدة؟#الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/v0h5Fm3Afb
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) December 31, 2024
توقعات ماغي فرح مع نيشان - صيف 2025 هي اصعب فترة على العالم.. هل سنشهد أوبئة جديدة؟#الجديد #نيشانxماغي@MaguyFarahLive@Neshan pic.twitter.com/v0h5Fm3Afb