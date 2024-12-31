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لبنان

صيف صعب وأوبئة قد تظهر.. هذا ما قالته ماغي فرح عن لبنان والعالم والأبراج

Lebanon 24
31-12-2024 | 16:29
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توقعت خبيرة الأبراج ماغي فرح أن يكون عام 2025 عامًا مليئًا بالأحداث المصيرية والتغيرات غير المتوقعة، مشيرةً إلى أن فترة الصيف قد تكون الأكثر تحديًا على مستوى العالم بسبب معاكسة فلكية تؤثر على الأوضاع العامة.
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وفيما يتعلق بسوريا، أشارت فرح إلى أن أحمد الشرع سيؤدي دورًا بارزًا في تنفيذ أجندته السياسية، لكن الوصول إلى الاستقرار الكامل في البلاد لا يزال بعيد المنال.

على الصعيد اللبناني، توقعت فرح أن يكون موعد انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني غير محسوم، مع تقلب فرص قائد الجيش بين الصعود والهبوط، في انتظار تطورات ميدانية قد تحدد الاتجاه.

كما لفتت إلى زيارة النائب السابق وليد جنبلاط إلى سوريا، مؤكدة أنها تهدف إلى الدفاع عن حقوق الدروز في المنطقة، بعيدًا عن أي أبعاد أخرى.

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