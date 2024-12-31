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لبنان

بالصور.. قائد الجيش يتفقد الوحدات العسكرية عشية رأس السنة ويشيد بالتضحيات

Lebanon 24
31-12-2024 | 16:45
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تفقَّدَ قائد الجيش العماد جوزاف عون عشية رأس السنة عددًا من الوحدات العسكرية المنتشرة عملانيًّا ضمن إطار التدابير الأمنية الاستثنائية، وزار قيادتَي لواءَي المشاة الأول والثامن، حيث التقى الضباط والعسكريين، وأثنى على جهودهم لحفظ الأمن خلال المرحلة الصعبة الحالية.
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كما جال على عسكريي فوج التدخل الثالث المنتشرين في منطقة وسط بيروت، واطّلع على الإجراءات المتخَذة للحفاظ على الأمن والاستقرار خلال فترة الأعياد، مؤكدًا أن تضحيات الجيش أنقذت لبنان من الأزمات الخطيرة التي مر بها.

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