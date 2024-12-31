بالصور.. قائد الجيش يتفقد الوحدات العسكرية عشية رأس السنة ويشيد بالتضحيات

تفقَّدَ قائد الجيش العماد جوزاف عون عشية رأس السنة عددًا من الوحدات العسكرية المنتشرة عملانيًّا ضمن إطار التدابير الأمنية الاستثنائية، وزار قيادتَي لواءَي المشاة الأول والثامن، حيث التقى الضباط والعسكريين، وأثنى على جهودهم لحفظ الأمن خلال المرحلة الصعبة الحالية.

Advertisement